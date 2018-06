Kermis zonder kakafonie

De bescheiden kermis in het Utrechtse Houten is zondag voor een paar uurtjes het domein van kinderen met autisme of epilepsie en hun ouders. En zelfs volwassenen met één van beide (of andere) aandoeningen kunnen genieten van de kermisattracties. Desireé Huveneers (54) begeleidt een groepje verstandelijk gehandicapten uit zorginstelling Reinaerde, van wie een deel snel in de stress kan raken. „Met herrie zouden ze veel onrustiger zijn.”

„Een gewone kermis kan ze helemaal gek maken in hun hoofd. Het is onmogelijk voor ze om daarnaartoe te gaan”, onderschrijft Joli Luijckx, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), het probleem. „Ook mensen zonder diagnose kunnen het prettiger vinden.”

Zoals Houtenaren Maarten (36) en Inger (37), die met hun kinderen Wieke (5) en Lasse (3) op pad zijn. Ze genieten van een suikerspin, die later misschien al voor genoeg prikkels gaat zorgen. „Een normale kermis is druk en chaotisch. Niet leuk”, zegt Inger.

Her en der doken ze de afgelopen jaren op, vaak zonder veel ruchtbaarheid: de prikkelarme kermissen. Op ’s Nederlands grootste kermis in Tilburg zijn de twee stille uurtjes omgedoopt tot Blauwe Zondag.

De NVA houdt niet bij hoeveel het er zijn, maar het worden er in ieder geval steeds meer. Vaak ontstaan ze door particuliere verzoeken. In Houten kwam dat van Chantal Fournier, die een zesjarig dochtertje met autisme heeft.

Bij de eerste editie was er, op een maandagavond, slechts één rustig uurtje. Gisteren waren dat er al drie. Fournier: „Er kwamen zó veel positieve reacties.” Ook voor mensen met adhd, hoogsensitieve personen en ouderen kan het een uitkomst zijn. „Er komt elk jaar een oudere dame. Die wil genieten, zonder herrie.”

Kermisorganisator en grijpautomaat-uitbater Martin Meijer (66) staat dit jaar voor de 50e keer in Houten. Hij omarmde Fourniers plan. „Geld verdienen is mooi meegenomen, maar daar gaat het in eerste instantie niet om. Zoals we hier nu staan, op een familiekermisje, hoeft die muziek niet overdadig hard te staan.”

Desalniettemin noemt hij de kermis in Houten voor de portemonnee van de exploitanten een succes. In het Gelderse Oosterbeek, waarvoor hij ook door een moeder gevraagd werd, viel de opkomst zwaar tegen. „Gelukkig zijn daar weinig of geen autistische kinderen, denk ik.”