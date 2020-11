Mogelijk alle restaurants vanaf half december weer open

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zou het plan ook omarmen, al moet nog worden uitgezocht hoe te handhaven is of een eetgelegenheid louter een restaurant is. Het kabinet wil de handhaving van de coronaregels zoveel mogelijk bij de ondernemer neerleggen.

Aanvankelijk werd gewerkt aan een proef met 25 restaurants, maar die staat in de ijskast. Wel komen er mogelijk proeven met ’moeilijkere gevallen’, zoals clubs en discotheken. Sinds half oktober is de gehele horeca gesloten.

Opening van de restaurants per 15 december is nog lang niet zeker, aangezien Nederland ook verlangt naar een royaler advies met betrekking tot de groepsgrootte, zodat de kerstviering in grotere groepen mogelijk is. „We kunnen niet én de groepsgrootte ruimer maken en tegelijkertijd de horeca verruimen”, zegt een bron. „Dat gaat niet.”

Daarbij wordt ook gewezen op de situatie in buurlanden, waar de maatregelen juist strenger worden.

Persconferentie

8 december houden premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge weer een persconferentie om meer duidelijkheid te geven.