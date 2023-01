Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks afblazen van de officiële Oostenrijkse langebaanrit Toch schaatsen aan op de Weissensee: ’We hebben er zeker geen spijt van’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Schaatsliefhebbers hebben alsnog een flinke hoeveelheid kilometers afgelegd op de Weissensee.

Groningen - Schaatsliefhebbers die teleurgesteld waren over het schrappen van de Alternatieve Elfstedentocht voor toerrijders op de Weissensee keren zaterdag veelal terug naar huis. Een aantal van hen heeft, ondanks het afblazen van de officiële Oostenrijkse langebaanrit, toch een aantal tot een respectabele hoeveelheid ijskilometers gemaakt. Dat deden ze op de bescheiden baan die er ondanks de mindere omstandigheden was vrijgemaakt. „Spijt van de lange reis? Nee! Het is hier ook zo prachtig”, laat een aantal van hen weten na een oproep van De Telegraaf.