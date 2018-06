Gedetineerde Demirtas waarschuwt voor Erdogan

Als Erdogan en zijn conservatief-islamitische AK-partij bij de stembusgang op 24 juni een meerderheid krijgt dan wordt het lot van de Turken „volledig afhankelijk van de genade van één persoon”, stelde Demirtas de kiezers in het vooruitzicht. Turkije zal veranderen in een „autoritair en tiranniek land dat is losgescheurd van de democratie.” Zijn partij HDP staat juist pal voor democratie.

De Turken gaan volgende week naar de stembus om een nieuwe president en een nieuw parlement te kiezen. Demirtas heeft tot dusver alleen indirect campagne kunnen voeren. Hij gaf interviews via zijn advocaat en liet medewerkers Twitter-berichten verspreiden.

De voormalige HDP-leider zit sinds 2016 vast in Edirne, niet ver van de Griekse en Bulgaarse grens. Hem wordt onder meer lidmaatschap verweten van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. Demirtas houdt vol dat alle beschuldigingen nergens op slaan. De rechter verlengt onder politieke druk zijn voorlopige hechtenis telkens. „De enige reden waarom ik hier nog ben, is dat de AKP bang is voor mij.”

Demirtas tijdens de tien minuten durende verkiezingsrede die werd uitgezonden door de staatszender TRT. Ⓒ AFP