Topmannen Quality Investments voor de rechter

In 2011 verdwenen de heren voor een half jaar achter de tralies, op verdenking van fraude. Daarna startte het Openbaar Ministerie een omvangrijk internationaal onderzoek. De komende vier weken buigt de rechter zich over de uitkomsten daarvan.

Het geld van QI-klanten werd in tweedehands levensverzekeringen van terminaal zieke Amerikanen gestopt. In ruil voor een deel van de uitkeringswaarde nam QI de polis van de zieken over. Hoe zieker hoe beter, aangezien de verzekeringspolis dan eerder uitkeerde. Zo prees de inmiddels verdachte QI-directeur Frank L. tijdens een bijeenkomst met beleggers een teelbalkankerpatiënt aan als ’uitstekende kandidaat om op in te schrijven’.

Maar de meeste Amerikanen bleken helemaal niet ziek en bleven gewoon doorademen, en de Costa Ricaanse herverzekeraar die aan QI moest uitkeren bij onverhoopt doorleven, bleek frauduleus. Ondertussen verdwenen er miljoenen van beleggers naar allerlei tropische oorden. De top van QI kocht er over de hele wereld luxe auto’s, helikopters, vliegtuigen en landhuizen van en liet in Turkije drie dure jachten bouwen.

Van dit alles is maar een paar miljoen euro teruggevonden, weet Eelco Homan, voorzitter van de belangengroep van berooide QI-beleggers. Een groot deel staat volgens de gedupeerden nog op verborgen buitenlandse rekeningen.

Hoofdverdachte QI-topman Frank L. (55), voorheen als marechaussee beveiliger van de koninklijke familie, was eerder verkoper bij de eveneens frauduleuze beleggingsfondsen Caribbean Comfort en MBC. Zijn collega-verdachte Dennis M. (53) leek weinig last te hebben van het strafproces dat hem sinds 2011 boven het hoofd hangt. Althans, dat valt op te maken uit fotoreportages in de Spaanse societymedia van exorbitante feesten waar de lokale beroemdheid M. zijn opwachting maakte.

Verslaggever Bart Mos volgt de zaak. Zijn tweets lees je vanaf 09.00 uur onderaan dit bericht.