Videoscheids wint op WK

In cafés, op tribunes en thuis voor de buis gaat het vooral nog over de video-arbiter. Nooit eerder in de historie van het WK voetbal heeft de arbitrage zo in de schijnwerpers gestaan. In positieve zin. En dat allemaal dankzij het door Nederland gelanceerde project van de VAR.

Zes penalty’s in acht wedstrijden is een hoog gemiddelde terwijl het aantal van twintig gele kaarten niet bijzonder is. Geen enkele rode kaart in acht WK-duels op het scherp van de snede, op het hoogste niveau met zoveel belangen op het spel en dito spanning is opmerkelijk.

Gezag

Spelers gedragen zich tot dusver. Ze weten bewust of onbewust dat een VAR aanwezig is en respecteren het gezag van de scheidsrechter door de samenspraak die hij heeft met de videoarbiter. De opstootjes en het gezeur beperken zich tot een minimum. En wat betekent het voor het spel zelf? Verdedigen met de toekijkende VAR wordt steeds moeilijker. Tackles, shirtje vastpakken, blok zetten bij corners; steeds meer trucjes worden doorzien en dat komt de aanvallers ten goede.

Wat coaches hier tegenover stellen - zeker die van de mindere landenploegen - is een meer verdedigend ingestelde tactiek met extra defensieve taken voor spelers.

Op de voet

Wel extra aandacht van de arbitrage verdient het aloude, simpele, maar hinderlijke en pijnlijke op de voet staan van de tegenstander. Daar hebben spelers een enorme bedrevenheid in gekregen, die als onwenselijk valt te bestempelen.

Het is afwachten of al deze tendensen zich doorzetten. Helemaal in een latere fase van het toernooi met grotere belangen, een hoger niveau en meer evenwicht tussen ploegen.

Tot dusver is de tendens dat het voetbal op het WK zuiverder is, maar bij ’clean’ voetbal ligt het gevaar van klinisch voetbal op de loer en dat zou een stap te ver zijn.