Gsm-paraplu verhindert bellen in cel

Het is één van de plannen van minister Dekker (Rechtsbescherming) voor het gevangenisregime.

Mobieltjes worden steeds kleiner en het is moeilijk om ze op te sporen. De ’paraplu’ moet ervoor zorgen dat gevangenen de binnengesmokkelde waar in elk geval niet kunnen gebruiken om hun criminele handlangers te bellen en opdrachten te geven, bijvoorbeeld voor liquidaties.

Cipiers worden ook opgeleid om mobieltjes die toch zijn binnengesmokkeld, te mogen uitlezen om te zien wat gedetineerden ermee hebben uitgespookt. Nu mogen alleen het Openbaar Ministerie en de politie dat, maar die bekijken de telefoons niet standaard. Dat gebeurt alleen in het kader van een onderzoek. Dekker wil dat er standaard uitgelezen wordt.

Momenteel is het nog niet strafbaar om als bezoeker spullen naar binnen te smokkelen. „Als jij als bezoeker een piepklein telefoontje meeneemt, dat je zelfs via een zoen kunt overgeven, dan kom je daar nu mee weg. Ik vind dat gek, ik wil dat dat strafbaar wordt gesteld”, zegt minister Dekker die daarom met een wet komt. Nu is het aan de orde van de dag dat mensen spullen over de gevangenismuren gooien of zelfs met drones drugs of mobieltjes naar de luchtplaats proberen te brengen.

Waterdicht

Volgens Dekker wordt er veel ’contrabande’ gevonden, maar is het systeem niet waterdicht. Door de smokkel zelf strafbaar te stellen en gevangenen zwaarder te straffen als ze betrapt worden op het bezit van smokkelwaar, bijvoorbeeld als ze positief testen op een drugstest, hoopt de bewindsman de smokkelwaar iets terug te dringen.

Gevangenen gaan, bij wijze van proef, ook meer uren werken, staat in de nieuwe gevangenisplannen. En straffen bij wangedrag moeten consequenter toegepast worden. Zo moet er ook vaker aangifte gedaan worden bij geweld, stelt minister Dekker.

Om goedwillenden beter te begeleiden krijgen cipiers scholing. En reclasseringsambtenaren worden alvast de gevangenis in gehaald. Nu krijgen ze pas achteraf de criminelen onder hun hoede.