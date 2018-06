Canada voorop met legale wiet

De organisator van de ’Cannabis bevrijdingsdag’ in Amsterdam, Derrick Bergman (l.) en de Canadees Dana Larsen zuigen tevreden aan hun joint in het Flevopark. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Met een verzaligde glimlach hijst Dana Larsen aan zijn jointje en veegt wat over het brandgaatje in zijn overhemd. De Canadese baas van twee coffeeshops kwam over voor de tiende Cannabis Bevrijdingsdag in het Amsterdamse Flevopark.