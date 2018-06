Auto met immigranten crasht, vier doden

Volgens de lokale media zaten er veertien personen in de wagen, onder wie de chauffeur en een bijrijder. Beiden zouden Amerikaans staatsburger zijn. De bestuurder is aangehouden. Geen van de andere passagiers was in het bezit van papieren. Vijf gewonde slachtoffers zijn met een reddingshelikopter naar een militair hospitaal in San Antonio gebracht; vier anderen per ambulance naar een lokaal ziekenhuis.

