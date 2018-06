Busje rijdt in op voetgangers camping Pinkpop: een dode, drie gewonden

De bestuurder van het busje is na de aanrijding doorgereden. Hij heeft zich in de loop van de ochtend gemeld bij de politie, die hem heeft aangehouden. Hij was toen in Amsterdam.

Kritieke toestand

De drie mensen die gewond raakten, liggen in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwam een voetganger, een 35-jarige man uit Heerlen, om het leven. De families van de slachtoffers zijn in kennis gesteld.

De politie vroeg mensen maandagochtend uit te kijken naar een wit bestelbusje, mogelijk een Fiat Doblo, met de cijfers 257 in het nummerbord. Er zijn enkele tips binnengekomen over de witte bus en zijn bestuurder. De politie kon niet zeggen om hoeveel tips het ging.

Een witte Fiat Doblo. Beeld ter illustratie. Ⓒ Wikipedia

Bekijk ook: Bezoekers in tranen na fatale aanrijding bij camping Pinkpop

Het incident gebeurde rond 04.00 uur op de Mensheggerweg in de buurt van Camping B van het Pinkpopfestival. De traumahelikopter is ingezet voor de verzorging van de gewonden. Hoe zij er aan toe zijn, is onbekend. Ook is nog niet duidelijk wie de slachtoffers zijn.

Noodnummer

De gemeente Landgraaf heeft een noodnummer ingesteld voor mensen die vragen hebben over de situatie van vanmorgen vroeg. Het telefoonnummer is 0251-260960.

Bekijk ook: Organisatie Pinkpop geschokt na dodelijke aanrijding

Door het onderzoek is de ingang bij camping B van het Pinkpopterrein afgesloten. „We moeten nu in overleg met de organisatie van het festival kijken hoe festivalgangers nu van het terrein af moeten komen. Dat zal enige overlast veroorzaken”, meldt de politie aan De Telegraaf.

De uitgang van Pinkpop camping B aan de Einsteinstraat kan wel worden gebruikt. De pendelbussen zijn ook beschikbaar bij de uitgang aan de Einsteinstraat. Op de parkeerplaats van Mondo Verde wordt een Kiss & Ride locatie ingericht, aldus de politie.

Ⓒ De Telegraaf

De laatste optredens van het festival zijn zondagavond al geweest, maandag is de dag dat bezoekers hun tentje afbreken en huiswaarts gaan. Voor 12 uur moet iedereen van het terrein af zijn.

Vroege vogels die hun spullen al bij elkaar hebben geraapt, lopen verdwaasd langs de politielinten. Er valt weinig te zien: met zwarte hekken is de plek van het ongeluk afgesloten. Sommigen wachten op een lift, anderen keren aangeslagen zelf huiswaarts.

Festivalgangers wachten op een lift. Ⓒ De Telegraaf

De Mensheggerweg blijft in verband met het politieonderzoek voorlopig afgesloten voor het doorgaande verkeer. Weggebruikers wordt gevraagd om de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.

Tips? Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.