Bezoekers in tranen na fatale aanrijding bij camping Pinkpop

Bart Snijders uit Landgraaf is geschrokken, vertelt hij tegen De Telegraaf. „Ik was op weg naar mijn werk, toen ik de sirenes hoorde. Via de lokale media heb ik begrepen wat er is gebeurd. Dit raakt me wel ja. Pinkpop hoort een feestje te zijn”, zegt hij aangeslagen. „Verschrikkelijk”, vindt Bart het voor de nabestaanden van de slachtoffers en de gewonden. „Als het een ongeluk was, had de bestuurder gewoon moeten stoppen. Misschien was de automobilist onder invloed van alcohol of wat dan ook... Maar dat moet de politie uitzoeken. Hopelijk vinden ze de bestuurder.”

Dit jaar was Bart er niet bij, maar normaal gesproken is hij ook van de partij op het jaarlijkse muziekfestival. „Ik ben ermee opgegroeid. Dus dan krijg je wel rillingen als je hier nu komt, met al die politieauto’s... Je gaat drie dagen voor een leuk feestje en dan eindigt het zo. Heel triest...”

Festivalganger en journaliste Karlijn Houterman was nog wakker toen ze van het ongeluk hoorde. „Ik voelde me niet zo lekker dus ik was nog wakker en hoorde heel veel sirenes. Eerst dacht ik dat er een brand was, maar later bleek het dus een ongeluk te zijn. Ik zag echt mensen die verdrietig waren.” Karlijn zag hoe huilende mensen elkaar in de armen vielen.

’Een aanslag?’

Anne-Ghita en Simone uit Amsterdam wachten op het terrein tot ze naar huis kunnen. Hun auto staat achter een hek, waar ze door het politieonderzoek niet bij kan.

„We moeten tot 14.00 uur wachten tot we weg kunnen”, vertellen ze aan De Telegraaf. Veel kregen ze niet mee van de aanrijding. „Vanaf het terrein hoorden we vannacht wel sirenes. Toen ik hoorde wat er was gebeurd, schrok ik ontzettend. ’Is het een aanslag?’, schoot er door mijn hoofd. Maar ik denk toch dat het gewoon een mafkees was die dronken was en is doorgereden”, aldus één van de dames.

„Het is wel een rot afsluiting van een fantastisch weekend. De sfeer is behoorlijk verpest.”