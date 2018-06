Twee tieners opgepakt voor beschieten woning

Ze zaten in een auto die bij de beschoten woning was gesignaleerd. In het voertuig werd een vuurwapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen.

De woning in Eindhoven werd rond 03.00 uur onder vuur genomen. Agenten vonden meerdere hulzen en de gevel van de woning is beschadigd. Ook is er een ruit gesneuveld.

Er zijn geen slachtoffers gevallen. De aanleiding voor het beschieten van het huis is niet bekend. De politie zal onder anderen de eigenaar van de woning verhoren om hier duidelijkheid over te krijgen.