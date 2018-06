’Oudkerk beste kandidaat’

Immers deze man is een regent, die ook in Den Haag de risee was van bestuurders in ons land. De notoire klaagster Femke Halsema, heeft geen enkele bestuurlijke ervaring op niveau. Wouter Bos zou kunnen, maar als alle ressentiment tegen Rob Oudkerk aan de dijk wordt gezet, is hij verreweg de beste kandidaat!

Hugo Pronk, Amsterdam