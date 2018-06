Grote storing bij landelijke kranten

De Volkskrant, AD, Trouw en NRC Next zijn niet in het hele land bezorgd. Archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Door een grote storing in de drukkerij van de Persgroep hebben veel lezers van landelijke kranten maandagochtend geen krant ontvangen. De Volkskrant, AD, Trouw en NRC Next zijn niet in het hele land bezorgd.