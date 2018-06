Rechter verbiedt motorclub Satudarah: gaat per direct in

Net als het OM vindt ook de rechtbank dat Satudarah een informele vereniging is die handelt in strijd met de openbare orde en die door tal van ernstige gedragingen ontwrichtend is voor de samenleving. Het OM had in de civiele procedure aangevoerd dat er tientallen strafrechtelijke onderzoeken lopen tegen Satudarah-leden. Het gaat onder meer om geweld, verboden wapenbezit, afpersing en bedreiging.

De rechtbank stelt dat de club een voedingsbodem vormt voor gedragingen van de leden. Ook de ’chapters’ en supportclubs Saudarah en Supportcrew 999 vallen onder het verbod. Alleen de Yellow Snakes mogen doorgaan. Anders dan het OM is de rechtbank er niet van overtuigd dat ze echt onderdeel zijn van Satudarah. Het OM weet nog niet of ze daartegen in hoger beroep gaat.

Zinvol en effectief

De rechtbank vindt een verbod nodig, zinvol en effectief. Het gaat volgens de rechtbank niet alleen om het uiterlijk vertoon en activiteiten, maar ook om het vermogen. Dat geld, niet bekend is hoeveel, zal echter niet aan de Staat toevallen, oordeelde de rechter. Dit moet nog nader worden bekeken. Bovendien is het strafbaar om een doorstart te maken met de activiteiten, stelde de rechter. Gezien de uitspraak zouden de leden van Satudarah ook meteen hun hesjes uit- en logo’s moeten afdoen.

Zo’n honderd Satudarah-leden waren maandag bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol aanwezig. De sfeer was vooraf gemoedelijk en daarna vertrokken ze gelijk op hun motoren, zonder problemen. Satudarah is een van oorsprong Molukse motorclub die ongeveer honderd chapters in binnen- en buitenland heeft.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is tevreden met het gerechtelijke verbod. Hij prijst het Openbaar Ministerie, dat zich de afgelopen tijd hardmaakte voor een verbod. „Dit soort criminele clubs ondermijnen de rechtsorde”, stelt de minister. „Complimenten voor het OM hoe ze met zorgvuldig onderzoekswerk criminele motorbendes steeds dichter op de huid zitten.”

Dekker benadrukt dat de aanpak van motorbendes ook deel uitmaakt van het regeerakkoord. Het kabinet werkt momenteel aan een wetsvoorstel om criminele motorclubs beter aan te kunnen pakken.