Info op voedseletiket klopt vaak niet

In totaal 157 mensen met een voedselallergie werden een jaar lang gevolgd. Bijna de helft, 46 procent, kreeg in die periode door verkeerde of onvolledige waarschuwingen op voedseletiketten één of meerdere allergische reacties. Zes belandden hierdoor op de spoedeisende hulp.

Uit de analyses bleek dat in de helft van de producten waarop helemaal geen waarschuwing stond toch allergenen zoals melk, ei, pinda of hazelnoot zaten. In producten waarop wel een allergenenwaarschuwing stond, klopte deze niet altijd met wat in het product gevonden werd. „Dit onderzoek laat voor het eerst zien dat de onduidelijke allergiewaarschuwingen ook daadwerkelijk tot een groot aantal allergische reacties leiden. Mensen weten gewoon niet waar ze aan toe zijn en negeren dus ook regelmatig de etiketten omdat ze er niet van op aan kunnen”, zegt TNO-onderzoekster Marty Blom.