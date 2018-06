’Moeder verantwoordelijk voor dood Sharleyne’

De verwurging was niet dodelijk, aldus het OM. Sharleyne leefde nog toen zij haar dood tegemoet viel. Het OM baseert zijn conclusies op de gecombineerde bevindingen van gerechtelijk deskundigen, die in de zaak hebben gerapporteerd. Het meisje werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 gevonden bij de flat in Hoogeveen waar zij met haar moeder woonde. Ze was vanaf de tiende verdieping naar beneden gevallen.

Op welke manier het OM J. verantwoordelijk acht, is nog niet duidelijk. Maar dat er een veroordeling van J. moet volgen, staat wat de officieren van justitie betreft vast. Volgens hen hoeft ook niet onomstotelijk vastgesteld te worden hoe J. haar dochter heeft gedood. Vastgesteld moet worden dat andere scenario’s, zoals zelfmoord of een ongeluk, niet aannemelijk zijn geworden. Dat is wat het OM betreft het geval.

Alternatieve scenario's voor de dodelijke val van het meisje, zoals zelfmoord of een ongeluk, noemt het OM niet aannemelijk.

Het OM heeft de zaak tegen J. in eerste instantie geseponeerd, wegens gebrek aan bewijs. Een klachtprocedure, in gang gezet door de vader van Sharleyne, leidde alsnog tot strafvervolging. J. ontkent dat zij de de hand heeft gehad in de dood van haar dochter. De vader heeft in het strafproces 100.000 euro smartengeld geëist.

