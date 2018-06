300 schrijvers boos op Boekenweek wegens ’genderongelijkheid’

Onder meer Saskia Noort verwijt de CPNB de vrouw alleen met het moederschap te identificeren en dat er uitsluitend door mannen op het thema wordt gereflecteerd. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Bijna driehonderd schrijvers, dichters en uitgevers uiten hun ongenoegen over Stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert. In een brief in de NRC verwijten zij de CPNB de „genderongelijkheid in het literaire veld” in stand te houden.