Facebook opent gesloten ogen in miljoenen foto’s

Dat meldt technologiesite Techcrunch. Veel software kan foto’s al bewerken om rode ogen of rimpels weg te werken. Onderzoekers Brian Dohansky en Christian Canto Ferrer hebben naar eigen zeggen software ontwikkeld die gesloten ogen op afbeeldingen ’opent’.

Deze ’in paint’-technologie met behulp van Adobe kan gezichten van miljoenen mensen achteraf ontdoen van het geknipper dankzij zelflerende software.

Realistisch invullen

Daarmee is afgelopen jaar getest met miljoenenen foto’s. Kunstmatige intelligentie van zijn robots slaagt er steeds nauwkeuriger in goed in te schatten hoe in een foto met gesloten ogen dezelfde ogen er geopend uit hadden kunnen zien.

Facebook is hiermee niet klaar stelt het, en ziet nog veel meer mogelijkheden met wat techneuten ’contextbewuste opvulling’ van beelden noemen.

Volgens Techcrunch is een volgende stap een uitstekende tak of een wolk te verwijderen als die niet op zijn plaats zou zijn.