Treinreizigers hebben weinig last van staking

„Het was ook niet ons doel om de reizigers te treffen”, aldus een woordvoerder van de vakbond. „Maar het management van de NS is ook het hele weekend bezig geweest om extra personeel en materieel in te zetten om de staking te omzeilen. Dat hebben we in ieder geval bereikt. Dit is een begin, een schot voor de boeg.”

FNV Spoor gaat de actie woensdag met de achterban evalueren en dan het verdere traject bepalen. „Het kan zijn dat we het nog een keer doen of dat we op gaan schalen. Daar zal woensdag meer duidelijkheid over komen.”

De actievoerende NS-werknemers willen afdwingen dat de NS weer meebiedt op de concessies voor regionale lijnen en stopt met het weghalen van de werkgelegenheid uit de regio’s. Zij vinden ook dat NS de werkgelegenheid van de winkels en horeca op stations in eigen beheer moet houden en ze willen dat er op alle dubbeldekkers twee conducteurs worden ingezet. De FNV en het spoorbedrijf hebben hier al diverse keren over gepraat, maar dat heeft in de ogen van de bond niks opgeleverd.

„De NS zegt te willen blijven praten, maar dat doen we al anderhalf jaar. Er komen geen goede afspraken. Ze willen alleen kopjes koffie drinken, maar kunnen en willen niks. Dan houdt het een keer op”, aldus de FNV.

Het spoorbedrijf hoopt toch dat de FNV weer om de tafel wil. „De deur voor constructief overleg staat bij ons altijd open. We streven namelijk hetzelfde doel na, een sterke NS voor de toekomst. Dat is in het belang van onze reizigers én medewerkers.”

Hoewel de impact van de actie op de landelijke dienstregeling meeviel, betreurt de NS de overlast voor iedereen die hinder heeft ondervonden.