’Maximering medicijnen kost patiënt geld’

De gevolgen voor individuele patiënten zijn volgens ZN niet te voorspellen.

ZEIST - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) waarschuwt in een brief aan de Tweede Kamer voor de gevolgen van een plan van minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Die wil bijbetalingen voor geneesmiddelen maximeren op 250 euro per verzekerde per jaar. De verzekeraars zijn nu bang dat fabrikanten door dat plan stoppen met de huidige compensatieregelingen en dat geneesmiddelenprijzen gaan stijgen.