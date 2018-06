Duitse grens snel dicht voor vluchtelingen

Toch krijgt kanselier Angela Merkel respijt tot de aankomende EU-Raad, om een lastige Europese oplossing voor elkaar te dokteren.

In Beieren wil Seehofers CSU vandaag pro forma besluiten de grenzen te sluiten. Dat zou lange wachttijden aan de grens met Oostenrijk betekenen, waar agenten met machinepistolen asielzoekers uit wachtende vrachtwagens en personenauto’s moeten plukken. Het vrije verkeer van personen en goederen, geregeld in het Schengen-verdrag, zou zoals Merkels vreest, ter discussie staan.

Bekijk ook: EU krijgt hoofdpijn van asielquota

Het hoogoplopende conflict tussen de twee politici stort de Bondsrepubliek in een serieuze crisis, die de regering-Merkel al een week doet wankelen. Als CDU-voorzitter Merkel (63) haar rivaal Seehofer, baas van de Beierse zusterpartij CSU, vanwege diens eigenzinnige gedrag ontslaat, valt vrijwel zeker ook hun federale Berlijnse regering.

Bekijk ook: Gevluchte moordverdachte gepakt in Irak

De 68-jarige Seehofer gedraagt zich alsof hij de onderkoning van de Bondsrepubliek is. Als degene die doet wat de meerderheid van de Duitsers wil, namelijk het terugsturen van vluchtelingen die al in een ander EU-land in de Eurodac-databank geregistreerd zijn. Daarmee zou de oude ’Dublin-regel’, sinds de vluchtelingencrisis vanaf 2015 buiten werking, weer worden toegepast.

Maar ook op persoonlijk vlak staan de kemphanen pal tegenover elkaar. Zondagskrant ’Die Welt am Sonntag’ citeert Seehofer: „Met die vrouw kan ik niet meer werken„, zou de Beierse minister over de Bondskanselier gezegd hebben. Eigenlijk genoeg reden om hem de laan uit te sturen.

Het zwaard van Damocles hangt echter boven Merkels hoofd. Seehofers afgang zou Duitsland, en daarmee Europa, in een acute en zware politieke crisis manoeuvreren. En dat is niet in het belang van Berlijn, München of Brussel. Maar een verzwakte EU met een lamgelegd Duitsland is wel datgene waar populistische presidenten in Moskou, Washington of Ankara van dromen.

Bekijk ook: Ruim helft asielzoekers leeft van uitkering

Het is in elk geval moeilijk, tijdrovend en ook duur om de Duitse landgrenzen van 3.800 kilometer te sluiten. Nu zijn er slechts bij drie van negentig grensovergangen in Beieren steekproef-controles, zoals bij de snelweg bij Passau. Zo’n 65.000 vluchtelingen kwamen vorig jaar naar Duitsland, die al elders geregistreerd waren. Deze personen zouden teruggestuurd moeten worden. Alleen dit jaar zijn kwamen er 78.000 asielzoekers.

Bekijk ook: Migranten massaal op de vuist in Calais

Merkel vreest een chaotische toestand als ook andere Europese staten de grenzen sluiten en dat vluchtelingen in Griekenland, de Balkan of Italië vastzitten. Vanavond komt de nieuwe Italiaanse premier Conte naar Berlijn, de Franse president Macron volgt een etmaal later.

Onderwijl huichelt Seehofer in een interview: „Niemand in de CSU heeft er belang bij, de kanselier weg te sturen, of de lijstverbinding tussen CDU en CSU en de regering te slopen.” Het Duitse koningsdrama wordt vervolgd.