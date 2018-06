Moordenaar van Danny (12) in Colombia opgepakt

De twaalfjarige Danny Gubbels kwam om het leven door de beschieting. Ⓒ JEROEN STUVE

DEN BOSCH - Een van de moordenaars van de 12-jarige Danny, die in 2010 in Breda werd doodgeschoten, is vrijdag in Colombia aangehouden. De Brit Alistair W. is in 2015 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar.