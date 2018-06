Klopjacht op witte bus die Pinkpopgangers aanreed

Ⓒ De Telegraaf

LANDGRAAF - Met man en macht zoekt de politie naar het witte busje dat maandagochtend vroeg betrokken was bij een aanrijding nabij een campingterrein van Pinkpop. Rond 04.00 uur reed de bus vier voetgangers aan op de Mensheggerweg in Landgraaf. Een persoon kwam om het leven, drie anderen zijn zwaargewond naar ziekenhuizen gebracht. De bestuurder is doorgereden.