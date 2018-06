’Grote broek past Asscher niet’

Asscher heeft nu plotseling een grote mond tegen zijn oud-collega’s van de VVD terwijl hij als minister en vicepremier in het vorige kabinet het huidige beleid mede heeft vormgegeven.

Mede door zijn toedoen is een groot aantal bejaardencentra gesloten en zodoende moesten ouderen verplicht verhuizen. De zorg is tot het nulpunt gezakt. Dat noemen ze bij de PvdA beleid voeren maar om dan nu als fractievoorzitter in de oppositie een grote broek aantrekken is een beetje te veel van het goede.

Een groot deel van de bevolking met een beetje verstand zal de partij links laten liggen.

Cees Sneek, Amsterdam