’UFO wolk’ boven Friesland

Volgens sommige Friezen leek het wel alsof er een grote UFO in de lucht hing. Dat was het natuurlijk niet. „Maar het was wel een verschijnsel dat niet vaak wordt waargenomen met deze uitmuntende kwaliteit”, schrijft weersite Weerplaza. „Wat we zien is onschuldig maar zeer mooi. Dus geen UFO, tornado, of ander noodweer, maar een onschuldige wolk die als het ware zijn ei niet kwijt kan, of beter gezegd zijn kop.”

Wat er wel te zien was? „We zien hier een forse stapelwolk die wil doorgroeien naar hogere sferen. Dat lukt echter niet omdat er een inversie aanwezig is. Dit is een warme luchtlaag boven een koude luchtlaag. Lucht kan opstijgen zolang de omgevingslucht kouder is, maar als de omgevingslucht warmer wordt lukt dit niet meer.” Meer info over de precieze uitleg? Klik hier.