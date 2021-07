Celstraf voor man die aanslag op zichzelf in scène zette

Michael C. kreeg in augustus 2018 voor zijn woning een pistool op zijn hoofd gedrukt door twee gemaskerde mannen, zo was te zien op beelden van de bewakingscamera bij zijn woning. Er werd gepoogd te schieten, maar het wapen weigerde. De twee plegers van die nepaanslag kregen in januari 2019 een celstraf voor wat de rechtbank een ’verwerpelijk toneelspel’ noemde. Een van de twee aanslagplegers gaf aan dat C. als ’general’ van Marron United hem en een ander aspirant-lid de opdracht tot de nepaanslag had gegeven.

Het moest lijken op een aanslag van motorclub Nomads of van No Surrender maar dat vond de rechtbank ongeloofwaardig. Uit berichten op de telefoon van de verdachte blijkt dat de twee aanslagplegers hem zelfs vlak van tevoren waarschuwden dat ze vijf minuten later zouden komen. Volgens een van de twee aanslagplegers kon C., ook bekend als ’rapper Makka’, wel wat aandacht gebruiken. De rapper zit momenteel vast op verdenking van een gewapende overval. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.