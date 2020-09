Aantal dagelijkse coronabesmettingen daalt iets

Dit betekent een daling ten opzichte van zaterdag, toen 1231 besmettingen werden geconstateerd. Dat kwam neer op 7,1 positief geteste mensen op elke 100.000 inwoners.

Woensdag meldde het coronadashboard 1140 nieuwe gevallen. Dat was de eerste keer sinds april dat het dagelijkse cijfer boven de duizend uitkwam.

Amsterdam liet een stijging zien. Hier werden zondag 193 nieuwe besmettingen gemeld tegen 166 zaterdag. Ook Rotterdam liet een toename zien ten opzichte van zaterdag. Hier zijn 108 nieuwe gevallen gemeld, tegen 88 zaterdag. In de gemeente Den Haag waren zondag 83 nieuwe gevallen.

Intensive care

Op de intensive care liggen 36 coronapatiënten. Dat is er 1 minder dan zaterdag. Verder liggen er 572 mensen met andere aandoeningen op de ic-bedden, 24 minder dan zaterdag. In totaal liggen er dus 608 patiënten op de intensivecareafdelingen, 25 minder dan de dag ervoor. Het aantal corona-opnames buiten de ic bedraagt 148, dat zijn er 10 meer dan zaterdag. In totaal zijn dus 184 coronapatiënten opgenomen, blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „Het aantal opgenomen Covid-patiënten blijft stijgen, het ligt nu op het hoogste niveau sinds 1 juli.”