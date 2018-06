Europese Krim-sancties tegen Rusland verlengd

Ⓒ ANP

BRUSSEL - De sancties die de Europese Unie heeft lopen tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim in 2014 zijn verlengd tot 23 juni 2019. Europese bedrijven mogen geen producten uit de Krim importeren of er investeren. De export van bepaalde goederen en technologieën is verboden, evenals het aanbieden van toeristische diensten. Zo mogen Europese cruiseschepen er alleen in geval van nood aanmeren.