Bestuurder die Pinkpopgangers aanreed, belde zelf politie

De man was niet bij het busje. Waar het voertuig is aangetroffen, wilde de politie niet zeggen.

„Mogelijke motieven moeten na verhoor duidelijk worden”, aldus officier van justitie Daniele Weymar, die het onderzoek leidt. Het OM sluit een aanslag niet uit en noemt het een van de scenario’s die onderzocht worden.

Beperkingen

De verdachte wordt in de loop van de dag overgebracht naar Limburg. De man zit in beperkingen, wat wil zegen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Bij het incident met een busje op de Mensheggerweg in Landgraaf zijn maandagochtend drie voetgangers zwaargewond geraakt en is één voetganger overleden. De drie slachtoffers verblijven nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De families van de slachtoffers zijn in kennis gesteld. Op dit moment kan nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers worden bekendgemaakt.

Veel bezoekers aan Pinkpop keren maandag naar huis. Dit leidt tot een lange file van zo’n dertig kilometer op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Volgens de ANWB staat het verkeer op diverse plekken vast.

Door de aanrijding in de buurt van het festivalterrein konden veel gasten vanwege politieonderzoek via de Mensheggerweg de camping niet af. Mensen hadden hulp nodig van de politie om te kunnen vertrekken.

Inmiddels is het onderzoek afgerond en is de weg weer vrijgegeven.

