’Dramatische samenloop van omstandigheden’

De politie doet onderzoek aan de Tagoreplaats in Rotterdam. Ⓒ Screenshot Google Maps

Rotterdam - In de flat aan de Tagoreplaats in de Rotterdamse wijk Ommoord hebben de bewoners nauwelijks een oog dicht gedaan nadat een moeder en haar zwaar gehandicapte dochter zondagmiddag dood in hun woning werden gevonden.