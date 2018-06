Melania Trump verafschuwt immigratiebeleid VS

De opmerkingen hebben betrekking op de fel omstreden ’zerotolerancepolitiek’ gericht tegen illegale immigratie. Daarbij worden illegalen strafrechtelijk vervolgd en van hun kinderen gescheiden. Het verharde beleid heeft ertoe geleid dat in de afgelopen zes weken circa 2000 kinderen van hun ouders zijn gescheiden, nadat ze de grens waren overgestoken. De beelden die media hiervan hebben verspreid, hebben veel Amerikanen geschokt.

Wreed en immoreel

Een voorganger van Melania, Laura Bush, noemde in The Washington Post het beleid „wreed, immoreel en hartverscheurend.” Laura Bush is de vrouw van de Republikein George Bush, president van 2001 tot 2009. Ze herinnerde eraan welke schande de VS ten deel viel toen het land Amerikanen van Japanse komaf in kampen opsloot in 1941. De beelden van de opgesloten migrantenkinderen doen aan die donkere tijd in Amerika denken, aldus Bush.

Eerder werden mensen die zijn opgepakt wegens het illegaal binnenreizen met hun kinderen aangehouden en opgesloten. In het nieuwe beleid van Trumps minister van Justitie Jeff Sessions, kunnen de kinderen niet bij hun ouder(s) blijven, omdat ze juridisch niet strafrechtelijk worden vervolgd en niet in voorlopige hechtenis kunnen genomen.