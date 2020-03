Acht stadsbussen bekogeld of beschoten in Eindhoven

Dat zegt een woedende Hermes-baas Juul van Hout. „Het vreemde is dat binnen anderhalf uur op verschillende plekken in de stad onze bussen doelwit waren. We hebben gelijk actie ondernomen en al onze stadsbussen rond 23.00 uur naar binnen gebracht. Dit om de veiligheid van reizigers en chauffeurs te waarborgen.”

Het is volgens Van Hout een wonder dat niemand gewond is geraakt door rondvliegend glas. „Het ging om rijdende bussen. Het is duidelijk dat de daders deze eerst lieten langsrijden om vervolgens stenen te gooien of nog erger, schoten af te vuren. Er zijn sterke aanwijzingen van kogelgaten.”

"Wonder dat niemand gewond is"

De politie Oost-Brabant bevestigt het ernstige incident tegenover De Telegraaf. „We kregen dinsdagavond inderdaad diverse meldingen. We nemen de zaak hoog op en zullen de toedracht deze dagen proberen te achterhalen. Daarvoor vragen we camerabeelden op, doen we onderzoek in de vernielde bussen en gaan we getuigen horen.”

Volgens Van Hout wordt er vandaag zeker aangifte gedaan. „,Het is toch niet te geloven dat mensen zoiets doen? Dat zijn echt geen kwajongensstreken meer, maar in potentie levensgevaarlijke acties voor inzittenden van die bussen”, vindt hij.

De bussen zijn volgens hem uitgerust met meerdere camera’s. „Die beelden overhandigen we aan de politie. Voor reizigers kan zo’n aanslag een traumatische gebeurtenis zijn. Ook voor onze chauffeurs is het geen pretje als er ruiten worden doorboord. Er is al genoeg geweld en bedreiging in het ov.”

’Iedereen is zich kapot geschrokken’

Hermes is onderdeel van Connexxion. Ook de provincie, als opdrachtgever van het openbaar vervoer, is door Van Hout ingeseind. „We willen dat de onderste steen boven komt. Dit kan niet. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Iedereen is zich kapot geschrokken.”