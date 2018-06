Dode Pinkpop is 35-jarige Gilles uit Heerlen

Hij werkte als vrijwilliger bij verschillende poppodia. „We zijn verslagen”, zegt directeur Johan de Niet van Poppodium Nieuwe Nor tegen RTL Nieuws. „Hij was een ontzettend grote muziekliefhebber”, zegt De Niet. „En een heel fijne medewerker.”

Het slachtoffer, dat als vrijwilliger werkte voor Pinkpop, was op het moment van het ongeluk ’net klaar met werken.’ De Niet: „Ze stonden nog even te kletsen en toen kwam die bus eraan. Ik kan het niet geloven.”

Vrijwilligersgroep

Gilles maakte deel uit van een vrijwilligersgroep van dertig man van Nieuwe Nor die jaarlijks als medewerker actief zijn op Pinkpop. Ze worden gekozen uit een groep van zeventig vrijwilligers van het poppodium en worden ingezet om het publiek te assisteren of door te verwijzen. De Niet: „Iedereen wil als vrijwilliger naar Pinkpop. Daar kunnen ze ook gratis het festival zien.”

Het personeel van de Nieuwe Nor en de groep vrijwilligers zijn maandagochtend in het pand van Nieuwe Nor opgevangen. Zij hebben later op de maandag nogmaals een besloten samenkomst. De verslagenheid is groot, aldus De Niet. „Ik heb hem vrijdag nog gezien en gesproken bij Pinkpop. Dan is het wrang en triest als je dit hoort. Ik heb echt moeten huilen toen de recherche me van zijn overlijden op de hoogte stelde”, zegt de directeur. Hij omschrijft de vrijwilliger als een groot muziekliefhebber die altijd vrolijk was.

De drie gewonden zijn een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen. Zij liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat werd maandag bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de aanrijding op het Limburgse muziekfestival.

De bestuurder die op de groep inreed, is een 34-jarige man uit Heerlen. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk. Het onderzoek naar de man is nog in volle gang. De verdachte heeft zich zelf bij de politie gemeld. Dat deed hij vanuit Amsterdam. De man wordt nu overgebracht naar Heerlen.

Het busje is inmiddels ook gevonden. Het Openbaar Ministerie sluit in dit stadium een aanslag niet uit. „Dat is één van de scenario’s”, zei officier van justitie Daniele Weymar.

Bekijk ook: Burgemeester Landgraaf bezoekt plek incident

De verdachte heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zit in beperkingen. Hij mag alleen met een advocaat contact hebben. Na aanhouding is hij naar Zuid-Limburg gereden voor verhoor. Omdat hij nog niet gehoord is kan de politie ook niet zeggen of de man alcohol gedronken had. De politie onderzoekt de zaak met twintig rechercheurs.

Op een persbijeenkomst in Landgraaf betuigden politie, OM en de organisatie hun medeleven aan de slachtoffers en hun familie. „We zijn hier allemaal zeer aangeslagen, het is gewoon verschrikkelijk”, zegt burgemeester Raymond Vlecken. Een zichtbaar aangeslagen Jan Smeets, sinds jaar en dag organisator van Pinkpop is „onvoorstelbaar geschrokken.”

Volgens Smeets is het voor het eerst dat bij Pinkpop een dode door een verkeersongeval te betreuren is. Volgens de politie waren enkele uren voor de aanrijding de verkeersbeperkende maatregelen bij de uitgang van de camping opgeheven.

Pinkpop gaat samen met politie, gemeente en andere betrokkenen evalueren welke maatregelen in de toekomst nodig zijn om herhaling van dit soort incidenten te voorkomen.