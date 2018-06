'Dochter bleef hulpeloos achter na dood moeder'

De politie doet onderzoek aan de Tagoreplaats in Rotterdam. Ⓒ SCREENSHOT GOOGLE MAPS

Rotterdam - De angst van de bewoners van de flat aan de Tagoreplaats in de Rotterdamse wijk Ommoord is waarheid geworden. De moeder is volgens de Rotterdamse politie vermoedelijk onwel geworden en gevallen waarbij zij kwam te overlijden. ,,Haar dochter was vanwege haar handicap niet in staat om hulp in te schakelen of voor zichzelf te zorgen en overleed zeer korte tijd later”, aldus de politie die van een dramatische samenloop van omstandigheden spreekt.