Zure verjaardag Leslie (31): Racefiets van 12.500 euro gejat

De gejatte ’Ferrari onder de racefietsen’ Ⓒ Eigen foto

Valkenburg - Het verjaardagsweekend van Leslie Keijzer (31) is naar de gallemiezen. Criminelen hebben zijn unieke racefiets ter waarde van 12.500 euro gejat, op de parkeerplaats van Hotel 2000 in Valkenburg. Samen met zeven vrienden was hij ter ere van zijn verjaardag op fietsvakantie in het Zuid-Limburgse stadje.