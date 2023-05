Man die dakloze in metro New York doodde wordt vervolgd

Op videobeelden van het incident die de afgelopen anderhalve week veel werden gedeeld op social media, is te zien dat de 24-jarige man, een voormalig militair, Jordan Neely drie minuten lang in een wurggreep houdt. Volgens getuigen had de dakloze man daarvoor door het metrostel geschreeuwd dat hij honger en dorst had en niet veel meer om voor te leven.

Een lijkschouwer heeft inmiddels geconstateerd dat de wurggreep de dood van de 30-jarige Neely heeft veroorzaakt. De verdachte heeft via zijn advocaat verklaard dat het nooit zijn bedoeling was Neely om te brengen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Daklozenproblematiek

De zaak leidde tot diverse protesten in New York, waarbij deelnemers eisten dat de dader vervolgd zou worden. De dood van Neely wakkerde discussies aan over de daklozenproblematiek en de mentale gezondheidscrisis in New York en de rest van de Verenigde Staten, en over de rassenongelijkheid in het land. Neely was een zwarte man, de oud-militair die gearresteerd wordt voor zijn dood is wit.