CDU vreest schade Merkel door ’nepnieuws’

Fractieleider Michael Grosse-Brömer noemde Vladimir Poetin als potentieel geestelijk vader van zo'n actie, omdat het de Russische president niet bevalt dat Merkel zich zo kritisch opstelt tegenover Moskou. De politici van CDU en CSU pleitten dinsdag voor strenger optreden tegen de online verspreiding van nepnieuws. Ze willen daar desnoods strafrechtelijke consequenties aan verbinden. Details werden niet gegeven.

Russische geheime dienst

Het verspreiden van nepnieuws via social media zou volgens sommige critici een rol hebben gespeeld bij de keuze voor Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De geheime dienst CIA zei aanwijzingen te hebben dat Russische hackers zich met de gang van zaken hebben bemoeid.

,,Als die manipulatie er is geweest, dan gaat het niet om de hobby van privépersonen'', aldus Grosse-Brömer, die denkt dat Poetin alle belang heeft bij een rood-rood-groene regering in Duitsland. In zo'n samenwerkingsverband van SPD, Die Linke en Groenen heeft het Kremlin geen last meer van Merkel.

’Waarheidscommissie’

De SPD-minister van Justitie Heiko Maas toonde zich voorstander van een plan van aanpak maar zag ook de nodige hobbels. ,,Het is niet zo gemakkelijk een instelling op te tuigen die als een soort waarheidscommissie besluit wat klopt en wat niet. Dan moet ook nog worden vastgesteld wat relevant is en wat niet. We zijn pas bij het begin van de discussie.''

Maas stelde voor maatregelen te verzinnen die voorkomen dat opzettelijk foute informatie een weg vindt naar het het internet. Daar ligt volgens hem ook een rol voor de providers.

Coalitie tegen ’fantasieverhalen’

Zijn partijgenoot Thomas Oppermann beloofde in de bladen van de Funke mediagroep dat de coalitie in de strijd tegen ,,fantasieverhalen, complottheorieën, haat en opruiing'' het gerechtelijk kader ,,ten volle zal benutten en zal aanscherpen bij gebleken tekortkomingen''.

Ook nepprofielen schieten als paddestoelen uit de grond. Het ene namaakaccount is duidelijker nep dan de ander. Ⓒ Twitter