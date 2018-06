’Geen bewijs tegen moeder Sharleyne’

Dat betoogde de advocaat van J., Paul van Jaarsveld, maandag in zijn pleidooi voor de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tien jaar cel tegen de vrouw geëist.

Sharleyne overleed in de nacht van 7 op 8 juni 2015 in Hoogeveen. Volgens het OM heeft haar moeder haar vanaf de tiende verdieping van hun flat naar beneden gegooid. De vrouw ontkent. Volgens Van Jaarsveld is J. ten prooi gevallen aan een „formidabele mediahetze” en een „formidabel slecht onderzoeksteam.” Van een „formidabel sterke zaak” tegen zijn cliënte is allerminst sprake. De rechtbank moet haar vrijspreken, vindt hij. Hélène J. is een moeder die veel verdriet heeft over het verlies van haar dochtertje, niet een dader, aldus de raadsman.

Bekijk ook: OM eist 10 jaar cel tegen moeder voor doodslag Sharleyne

Van Jaarsveld heeft veel kritiek op de rol van de vader van Sharleyne, de man die uiteindelijk de strafvervolging van zijn ex-partner Hélène J. heeft aangejaagd. Nadat het OM de zaak tegen J. in eerste instantie had geseponeerd, wist de vader via een klachtprocedure alsnog vervolging te bewerkstelligen. De vader, Victor Remouchamps, heeft zijn ex stelselmatig zwartgemaakt en daarbij volop de media gezocht, aldus de advocaat. Het media-offensief was bedoeld om de rechter te beïnvloeden, meent hij.

Remouchamps heeft 100.000 euro smartengeld geclaimd. „Een vordering van astronomische omvang”, aldus Van Jaarsveld, die de rechtbank naar de prullenbak moet verwijzen.

De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 9 juli in de zaak tegen J.