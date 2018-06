Nieuw-Zeelander steelt twee menselijke tenen

Tijdens zijn bezoek aan de expositie, waar het menselijk lichaam en organen centraal staan, zou de man de tenen hebben meegenomen. Dat gebeurde op 4 mei.

De verdachte werd beschuldigd van ’interfereren met het lichaam van een onbekende persoon’. Volgens officiële documenten zijn de tenen 5500 Australische dollars, omgerekend ongeveer 3500 euro, per stuk waard.

De man, die inmiddels spijt heeft betuigd, kwam in afwachting van de zaak vandaag vrij. Later dit jaar moet hij zich voor de rechtbank in Wellington melden, schrijft NZ Herald.