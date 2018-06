Inbraak bij Richard de Mos

De politicus ontdekte afgelopen zondag dat er bij hem was ingebroken, toen hij terugkwam na een weekendje weg met zijn vriendin.

“Ik kwam de straat inrijden en had gelijk door dat het foute boel was. De gordijnen waren dicht en ik wist toch echt zeker dat ik ze open had gelaten”, zo vertelt hij. “En binnen lag alles overhoop. Tot zelfs de kinderkamer aan toe.”

De Mos heeft niet het idee dat de inbrekers bewust bij hem hun slag hebben geslagen, maar dat de daders gewoon op zoek waren naar waardevolle spullen. Ze kwamen binnen door simpelweg een ruitje in te slaan. “Er zijn laptops weg, telefoons, dure zonnebril, dat soort dingen. Maar er stonden geen staatsgeheimen op of andere vertrouwelijke documenten. Meer persoonlijk, persberichtjes, voorbereiding voor schriftelijke vragen, dat soort werk.”

Geschrokken is hij wel, maar de bestuurder is niet van plan om te lang bij het voorval te blijven stilstaan. „Het is nu aan de politie.” Dit was voor hem de eerste inbraak. “En de laatste. Dit gebeurt me niet nog een keer”, zo voegt hij snel toe. Wat hij voor extra maatregelen neemt, wil hij niet kwijt.

