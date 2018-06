Autoramen bezoekers Oerol ingeslagen

Zondagmorgen kreeg de politie melding van de ingeslagen autoruiten. Omdat het vaak druk met parkeren is tijdens het tiendaagse Oerol-festival, wordt er ook vaak geparkeerd aan de Westerzeedijk.

Het is nog niet bekend of er ook iets is gestolen uit de auto’s. De politie laat maandag aan het Dagblad van het Noorden weten dat er nog geen aangiftes zijn binnengekomen.