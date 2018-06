Jolanda Terschegget (47) geeft zich deze week bloot in de populaire rubriek van VROUW Magazine. Ze is chronisch ziek en heeft 24 uur per dag pijn, maar laat zich daardoor niet weerhouden om leuke dingen te doen. Ondanks de littekens die ze heeft overgehouden aan alle operaties, trekt ze zomers gewoon een bikini aan. Bekijk haar verhaal op VROUW TV.

