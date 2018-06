Witte Huis bevestigt: Rutte op 2 juli op bezoek bij Trump

Trump en Rutte zullen onder meer praten over de handel tussen en investeringen in de Verenigde Staten en Nederland. Ze bespreken ook gedeelde defensie- en veiligheidsdoelen, zowel in NAVO-verband als wereldwijd, zo meldt het Witte Huis.

Trump ziet er volgens het Witte Huis naar uit de sterke vriendschapsbanden tussen de Verenigde Staten en Nederland, die meer dan vierhonderd jaar teruggaan, opnieuw te bevestigen.

De twee regeringsleiders hebben ook meer dan genoeg netelige kwesties te bespreken. Zo zijn er de ontluikende handelsoorlog tussen de VS en de EU en Trumps recente optreden op een vergadering van de G7, toen hij uiteindelijk zelfs besloot zijn handtekening onder de slotverklaring te schrappen.