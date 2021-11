Brand in kolenmijn Rusland: 45 mijnwerkers als een rat in de val

Het Russische persbureau Interfax meldt op basis van een medewerker van de mijn dat er nog meer mensen vermist zouden worden, zeker 75 mijnwerkers.

Rookvergiftiging

De reddingsoperatie is in volle gang. Ondertussen hebben de hulpdiensten al zo’n zeventig mensen kunnen evacueren. „Op basis van de voorlopige kennis, weten we dat verschillende van hen te kampen heeft met rookvergiftiging. Het precieze aantal wordt nog in kaart gebracht”, zo luidt een verklaring.

De brand vond plaats in de kolenmijn Listvjazjnaja in de regio Kemerovo in Rusland. Verschillende werknemers zouden rook ingeademd hebben. Of er dodelijke slachtoffers zijn is nog niet duidelijk.