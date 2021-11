Drama in Rusland: 11 doden, locatie van 49 vermiste mijnwerkers onbekend

Op het moment van de brand waren 285 mensen in de kolenmijn Listvjazjnaja in de regio Kemerovo. Er zijn zeker 45 gewonden gevallen. De toestand van zeker vier mensen is kritiek. Meerdere werknemers zouden rook ingeademd hebben.

De locatie van de andere personen in de mijn is niet bekend. De hulpdiensten hebben geen contact met ze. Het is niet duidelijk of de vermisten nog in leven zijn. Er zijn negentien reddingsteams ter plaatse.

De brand ontstond volgens een bron van de hulpdiensten in een ventilatieschacht, meldt het Russische staatspersbureau TASS. De rook verspreidde zich vervolgens door de mijn. Er zou geen explosie hebben plaatsgevonden en ook geen schade zijn ontstaan. Het ventilatiesysteem zou nog werken.