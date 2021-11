Drama in Rusland: 9 doden, locatie van 49 vermiste mijnwerkers onbekend

De reddingsoperatie is in volle gang. Ondertussen hebben de hulpdiensten al zo’n tweehonderd mensen kunnen evacueren, maar de locatie van de andere personen in de mijn is niet bekend. De hulpdiensten hebben geen contact met ze.

Er zijn negentien reddingsteams actief. Op het moment van de brand waren 285 mensen in de kolenmijn.

Gewonden

Er zijn ook nog tientallen gewonden gevallen, aldus de regionale gouverneur. Drie personen zijn ernstig gewond; artsen vechten voor hun leven. Meerderen zouden rook ingeademd hebben.

De brand ontstond volgens een bron van de hulpdiensten in een ventilatieschacht, meldt het Russische staatspersbureau TASS. De rook verspreidde zich vervolgens door de mijn. Er zou geen explosie hebben plaatsgevonden en ook geen schade zijn ontstaan.