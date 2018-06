Vader Pinkpop-verdachte: ’Het moet een ongeluk zijn geweest’

De vader van de man vertelt dat zijn zoon werkt als podiumbouwer. „Dat doet hij in Amsterdam. Nee, hij gebruikt geen drank of drugs. Er is niets ongewoons aan hem. Hij moet in paniek zijn geweest toen hij ervandoor ging. Het was een ongeluk, iets anders kan ik niet bedenken”, aldus de vader, die tegenover het huis van zijn zoon woont in de Heerlense Keekstraat. Daar werd maandagmorgen de beschadigde bus gevonden die gezocht werd door de politie.

’Hij heeft zich zelf gemeld’

De vader zegt verder niet meer met zijn zoon gesproken te hebben. „Ik weet niets, ik wacht op bericht van de politie. Er zou snel nieuws komen. Ik weet alleen dat hij zich zelf bij de politie in Amsterdam gemeld heeft.” De twee jonge kinderen van de verdachte wonen intussen bij hun opa.

Jos op ’t Eijnde, voorzitter van de Limburgse voetbalvereniging, wil niets kwijt over de mogelijke verdachte. ,,Het heeft geen zin om te gaan suggereren”, geeft hij aan in een reactie. ,,Wij horen ook van alles, maar ik doe geen uitspraken. Het is heel triest wat er is gebeurd. Ik wil wel benadrukken dat Danny geen enkele functie bij onze club vervult.”

De 34-jarige Heerlenaar woonde pas sinds kort in het huis waar de betreffende bus werd gevonden. „Daarvoor was het verschrikkelijk daar in dat huis. Er zijn wietplantages in aangetroffen, er woonden Polen. Er was altijd wat. De eigenaar wilde van dat gedoe af zijn en wilde er iemand in hebben die hij kon vertrouwen. Dat was mijn zoon en zijn gezin. Hij wilde gaan verbouwen. En dan gebeurt dit. Ik vind het echt verschrikkelijk, maar het moet een ongeluk zijn geweest.”