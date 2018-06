Burgemeester Roemer van Heerlen geschokt

De gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. „Het is afschuwelijk”, laat Roemer in een korte verklaring weten. „In de eerste plaats voor de familie van de slachtoffers. Ik wens hun heel veel sterkte toe en wil mijn oprechte medeleven uitspreken.”

„Dat een prachtig festival op deze manier moet eindigen is vreselijk voor iedereen die erbij was.”