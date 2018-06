Apache-vlieger Roy de Ruiter krijgt Militaire Willems-Orde

Volgens Generaal-majoor Henk Morsink zijn het ’meerdere dappere daden’ waarvoor Roy de Ruiter de onderscheiding krijgt. De echte reden wordt op 31 augustus geopenbaard door koning Willem-Alexander, als hij De Ruiter tot ridder slaat. „Roy de Ruiter is een hele rustige, betrokken en slimme militair”, prijst minister Bijleveld (Defensie) de aankomend ridder. „Heldendom vraagt erom iets heel specifieks te doen op uitzonderlijk moeilijke momenten.”

Marco Kroon

Roy de Ruiter (36) is de derde Nederlandse militair die na de Korea-oorlog (’50-’53) de Militaire Willems-Orde krijgt. Na Marco Kroon in 2009 en Gijs Tuinman in 2014 werd twee jaar geleden de onderscheiding uitgereikt aan het hele Korps Commandotroepen. De onderscheiding kan alleen worden uitgereikt voor ’uitstekende daden van moed, beleid en trouw’ die in strijd zijn verricht, waarmee VN-missies zoals in Mali afvallen. Sinds de instelling in 1815 is de onderscheiding ruim 6000 keer uitgereikt.

Dappere daad

Volgens minister Bijleveld (Defensie) heeft de publiciteit over het strafrechtelijk onderzoek naar Marco Kroon niks met de nieuwe Willems-Orde te maken. Het onderzoek naar De Ruiters heldendaden is immers al vier jaar geleden in gang gezet, zegt Bijleveld. Morsink wijst erop dat het onderzoek zich toespitst op de dappere daad. „Er staat niet in de wet dat hij of zij van onbesproken gedrag moet zijn.”

Roy de Ruiter vindt zichzelf absoluut niet heldhaftig. „Dapper zijn de jongens en meiden op de grond en de verpleegkundigen in het veldhospitaal.” Hij bekent dat hij sterk heeft getwijfeld of hij de onderscheiding wel moest aanvaarden, vooral omdat hij er niet van houdt in de belangstelling te staan.